湖口鄉農會2018年底完工啟用的「湖口好客文創園區」，2座古色古香的客家圓樓和2幢拱形街屋成為民眾打卡景點，縣府舉辦集團結婚都讓新人留下美好回憶，10月2日舉辦的22022「台灣HAKKA好客國際馬拉松賽」更選在此開跑！

「這是湖口鄉首次的國際馬拉松比賽，相信能提升湖口在國內外的知名度！」熱愛運動的縣議員吳淑君說，邱鏡淳縣長時在竹北市舉辦好客國際馬拉松賽，當時她負責協調相關單位派員參賽，這次在湖口家鄉舉辦，地方上都很重視，非常感謝鄉長林志華的大力支持。

吳淑君說，湖口每年都有辦相關運動賽事，這場大型馬拉松比賽，規模更勝以往，路線充分結合湖口各個風景，並融合客家庄的元素，相信參賽者可以享受到湖口優美的田園風光和人文風情。

台灣國際馬拉松交流協會理事長盧瑞忠，這次賽事以國際規範為標準，並申請加入「亞洲馬拉松大聯盟」，希望能成為正式會員賽事之一，期提升新竹縣運動旅遊觀光的熱潮，增加新竹縣在國際間的能見度。

比賽路線從湖口好客文創園區出發，途經中平路、長安路，過長安高爾夫球場及南園後，沿湖新路進入湖口老街，沿途有田園、茶園及山巒，景緻優美，堪稱全國馬拉松優質賽道。

比賽分為全馬42.195公里、半馬21公里、挑戰10公里、休閒3公里及毛小孩3公里組，專業跑者或休閒輕運動者，都可依喜好報名參加這場路跑活動，限量3300人，7月31日截止報名。

因應疫情，主辦單位建議參賽者打完3劑和做好快篩，在賽前及賽後10分鐘佩戴口罩，並會在官網上專業教導如何跑步提升成績，參賽選手完賽後可獲得湖口農會平安米等完賽禮。