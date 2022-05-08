精英(2331)第一季合併營收達新台幣74.6億元，年成長14.52%；稅後淨利1.7億元，每股盈餘新台幣0.32元，以月營收來看，至今年3月底，精英月營收連續10個月呈正成長。從籌碼面來看，目前內部人持股約43%，技術面股價跌破周線、月線和季線。基本面今年第一季的每股盈餘0.32元，創106年第4季以來新高。

第一季精英業務在宅經濟趨勢下，因應遠距辦公、學習及居家娛樂需求進而帶動PC業務動能，加之美元升值助功，交出佳績。另，第一季精英進一步整合公司內部各研發團隊，成立研發設計中心，精進創新提升價值創造，提供更好的服務品質。

精英表示，展望未來，市場已從端(終端)、邊(邊際運算)與雲(伺服器)串聯成網，並開始邁入「智網」的態勢。在邊際運算應用大幅提升下，用具高速運算的PC、NB與雲串接的需求成為一大商機。公司將持續整合對高端PC、NB類產品的研發能力，以厚植競爭實力；擴大上游關鍵零組件技術能力與製造規模；推升工業及特定產業專用電腦的應用與開發；加速未來雲端及智慧解決方案等軟硬結合的佈局，全力推展公司營運之升級與轉型。

今年(2021年)第8屆公司治理評鑑結果出爐，在董事會全力支持與經營團隊努力，落實風險管控、強化公司治理作為及資訊透明揭露多重策略，精英成績從去年36%~50%級距進步至今年21%~35%，為此，精英集團正式將2022年定調為〝ESG元年〞，並成立永續發展委員會。