北市PCR檢驗量能2.5萬 柯文哲估新冠洪峰在5月16日至23日

7日新冠肺炎本土個案台北市增加9245例，台北市長柯文哲曾經預估破萬，很可能在8日就會成真，PCR檢驗量能嚴重不足，醫院急診室人滿為患，下午防疫記者會柯文哲強調，台北市PCR檢驗量能就是2.5萬，估計疫情洪峰在5月16日至23日，如果沒有快篩陽性才能PCR採檢，大概已經無法判斷疫情。

柯文哲表示，到目前為止台北市的確診人數應該是準確，估計新增病患洪峰在5月16日到5月23日，有正確數字才能預測未來3天疫情，如果數字不正確就很難估計，就像打仗一樣，如果敵軍行動不明，憑指揮官直覺也可以打，但是如果指揮官有情報有雷達，他會更準確下命令。

柯文哲呼籲，拜託市民盡量先做快篩，才能保護住台北市的PCR檢驗量能，才能精確知道確診人數有多少，避免PCR篩檢人數暴量，導致數據不準確，就很難做決定，希望能將PCR暴量時間往後推推移，就能正準確做出防疫判斷。