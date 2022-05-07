北士科車來速6日增設機車道，台北市長柯文哲表示會視情況延長服務時間。 許多民眾7日騎乘機車前往車來速做篩檢。（羅永銘攝）

北士科車來速6日增設機車道，台北市長柯文哲表示會視情況延長服務時間。 許多民眾7日騎乘機車前往車來速做篩檢。（羅永銘攝）

北士科車來速6日增設機車道，台北市長柯文哲表示會視情況延長服務時間。 許多民眾7日騎乘機車前往車來速做篩檢。（羅永銘攝）

台北市長柯文哲今表示，七大社區免費篩檢站，昨天陽性率高達91％，已經達到極限，意思是幾乎每一個人來的都是快篩陽才來，他表示，已經要求北士科車來速明天從3個時段，變成4個時段，拜託大家還是要掛號。

柯文哲指出，全台本土確診到4萬6377例，台北新增本土9245例，北市原本預估5月7、8日台北就會破萬，預測相當準確，按照現有數字分析，預測2、3天相當準。

柯文哲表示，全台灣過去2、3周現象，3月20日才開始快速增加，到現在才一個月，從統計來分析，到現在為止，疫情主要還是在北北基桃首都生活圈，台中、高雄、台南不是說不會感染，應該是比較慢發生，傳染病還是跟人流有關係，首都人流量遠遠比中南部強很多。

柯文哲表示，每天確診4.6萬，將來會增加是中南部開始追上來，總去會飆升更快，知道確診人數大幅上升，有幾個戰略，打仗要先知道我方的限制因素，目前PCR量能每天2.9萬，再超過，1、2天可以，不可能連續1、2個月比2.9萬高很多，盡量保存PCR量能。

柯文哲說，假設沒有在一周前提出快篩陽才能PCR，很可無法真實反映確診人數，數字愈精確戰術佈局更清楚，就像打仗沒有雷達、情報，就要靠直覺打仗，不是不能打，比較沒有把握。

柯文哲指出，七大社區免費篩檢站，昨天陽性率高達91％，已經達到極限，意思是幾乎每一個人來的都是快篩陽的，過去把PCR當成體檢在用，現在大家不會來，他也講說，那個地方都是快篩陽的，沒病不要來。

柯文哲表示，有症狀才做快篩，快篩陽才做PCR，在此戰略之下，也將七家篩檢站轉成快篩陽快速處理站，謝謝陽明醫院、新光醫院，在市北科設立車來速，昨增加三線，共做1756人PCR，其中有92.31％領藥。

柯文哲說，今天已經要求明天從3個時段，變成4個時段，拜託大家還是要掛號，上去掛號的不要用一位代表預約，一個人預約卻來一家人，每個人都要登錄，有預約的民眾有綠色通道。