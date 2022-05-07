台中市本土個案新增2517例，其中764位確診個案為接觸者發病，校園群聚佔136例，職場群聚佔172例，家庭朋友群聚佔456例，其餘持續調查中。市長盧秀燕7日防疫記者會表示，如疫情持續延燒，全國不到10天就會累積超過40萬例，但全台灣執業醫事人員約僅34萬人，相當緊繃；另針對兒童新冠肺炎快篩確診，提出「兒童就醫得來速」。

市長盧秀燕7日也向中央喊話，目前確診人數攀升，醫療量能緊繃，台中市防疫人員相當辛苦，尤其母親節將屆，很多女性同仁也是母親，卻無法休假慶祝，仍持續相關防疫工作，盼中央簡化相關行政流程，市府努力配合。

盧秀燕指出，居家照護統計截至今日上午10時，申請居家照護已進行10126位評估，其中8442位已收案居家照護，1003位評估中，681位未符合收案條件。目前台中市專責病床，目前共569床，在專責病床總床數569床中，目前已使用數為255床(44.82％)、可使用數為314床(55.18％)。

有關兒童得來速就醫方面，盧指出，為舒緩醫院急診量能，台中市將快篩陽性的民眾與一般緊急就醫的民眾分流，衛生局號召台中市各大醫院推出「快篩陽得來速」機制，獲得不少民眾認同。

也有很多民眾建議，希望比照「快篩陽得來速」，為兒童就醫提供一個綠色通道機制，因此，台中市衛生局努力溝通全市130家兒童專科診所與10家大型綜合醫院，推出「兒童得來速」就醫機制。

盧秀燕說，如家中的小孩有發燒、呼吸道症狀，家長可先透過居家快篩，如果快篩陰性，家長可就近到全市130家兒童專科診所，看診領藥後回家休養；如兒童快篩陽性，可到台中10家兒童得來速醫院進行PCR採檢，透過綠色通道安排兒科醫師看診，評估收院治療，或領藥進行衛教後，再返家等候PCR結果。