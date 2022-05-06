台中市6日本土個案新增1890例，市長盧秀燕將在下午3時防疫記者會說明。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

中央流行疫情指揮中心6日公布本土確診新增3萬6168例，其中，台中市本土個案新增1890例，統計至5日台中市專責病床已達共429床，其中已使用數為197床，占45.92％、可使用數為232床，占54.08％，衛生局表示，為讓新冠肺炎中重症患者能獲得妥善的醫療照護，努力與各大醫院溝通協調，台中市的專責病床持續增加。台中市詳細疫情，市長盧秀燕將在下午3時防疫記者會說明。

台中市6日本土個案新增1890例，比5日1776例增加114例，今日確診人數幸未再暴衝型飆升，確診者大都為輕症與無症狀患者。

盧秀燕昨日在防疫記者會表示，這一波疫情傳播力強，確診數越來越多，雖按中央統計，超過9成多都是輕症，甚至是無症狀，但因未滿12歲的孩子都尚未施打疫苗，衛生局統計調查，4月28日至5月5日台中累積確診者8270人，其中未滿12歲確診者有1198人，所占比例是14.49％。

針對台中市兒童疫苗注射規畫，台中市將在5月11日起，開始施打6至11歲兒童疫苗，這波是施打莫德納，劑量為成人的一半。