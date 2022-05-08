《就業服務法》自1992年5月8日正式上路，法制化了外國人在台勞動的規定，今日實行滿30年。移工團體今(8)日共同發表聲明指出，30年來台灣移工政策始終有「三反」，即「反自由」、「反平等」、「反公共」，移工始終入不了掌權者與立法者關注的視野，至今仍未被平等對待，要求儘速移工制度徹底反省與改革。

該聲明表示，《就業服務法》上路後，勞動者被劃分為「國民」與「外國人」，外國人被劃分為「白領移工」與「藍領移工」，而《就業服務法》規定藍領移工「不得轉換雇主」，為「當代奴工制度」打下基礎，台灣的移工政策始終有「反自由」、「反平等」、「反公共」的「三反」。

該聲明指出，「反自由」部分，《就業服務法》明定移工不得轉換雇主，迫使移工忍受不合適的勞雇關係，失去作為勞工最基本的選擇工作的自由，移工成為雇主的附屬品。

「反平等」部分，「白領移工」沒有工作年限，且工作及生活的權利有較好的保障；「藍領移工」的工作年限從一開始的2年到現在的12年、14年，始終只能作為必須離去的、為雇主備置的、免洗的「客工」，待在台灣的這麼長一段時間，也始終被擺在次等地位。

「反公共」部分，台灣政府放任私人仲介壟斷移工的就業市場，在繁複的聘僱流程中，透過語言與資訊的落差，從移工身上任意套利。移工來台前就被迫欠下巨額「仲介費」，來台後還要每月繳交得不到服務的「服務費」，轉換雇主則會被收「買工費」，等於任由私人仲介剝削最底層的移工。

該聲明表示，移工政策不應為了照顧資本的利益，而犧牲勞動者的基本權利，移工應同工同酬、同工同權；政府必須負起公共服務的責任，而不是放任市場機制宰制、剝削最底層的移工，必須通盤檢討移工政策，平等對待移工，保障勞動尊嚴。