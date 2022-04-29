行政院核定「移工留才久用方案」，勞動部已完成相關法規修正，並指定自4月30日起實施。在臺工作滿6年以上移工或取得我國副學士學位以上僑外生，符合薪資與技術條件規定標準，可由雇主申請聘僱從事中階技術工作，每次許可最長3年，期滿可申請展延，且無工作年限的限制，將能留用資深移工及我國自行培育的僑外生，解決中階技術人力短缺問題。 「移工留才久用方案」關於申請中階技術人力之適用對象、雇主資格、外國人資格、申請人數、雇主申請及管理、轉換雇主、收費標準等規範，勞動部已同步修正「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」、「外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準」、「外國人受聘僱從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款規定工作之轉換雇主或工作程序準則」、「就業服務法申請案件審查費及證照費收費標準」等法規命令及其相關行政規則，並均於4月29日發布，指定4月30日實施。 勞動部表示，「移工留才久用方案」開放海洋漁撈、製造業、營造業、農業（限外展農務、蘭花、蕈菇、蔬菜）及看護工等中階技術工作可由外國人從事；至於雇主申請聘僱中階技術人力的資格與聘僱移工資格相同，例如製造業應屬於特定製程行業並取得經濟部認定函，始得申請聘僱，且針對每個行業，都有訂定其申請比率或人數限制。

以某適用移工核配比率20％的製造業公司為例，該公司中階技術人力比率為移工核配比率之25％，即為5％(20％*25％=5％)，且該公司同一勞保證號內所聘僱移工人數、中階技術人力人數與外國專業技術人數加總，不可超過總員工數的50%。 此外，外國人資格，則應同時具備年資、薪資與技術條件等規範，移工轉換為中階技術人力，至少應連續在臺工作滿6年以上，或已達《就業服務法》累計工作年限時，始得轉換身分為中階技術人力；另外國人從事產業類中階技術工作，每月經常性薪資應達新臺幣3.3萬元，從事中階技術機構看護工，每月經常性薪資應達2.9萬元，若從事中階技術家庭看護工，每月總薪資則應達2.4萬元，另基於留才考量，首次聘僱副學士僑外生每月經常性薪資為3萬元、續聘回歸3.3萬元，且外國人同時應具備專業證照、訓練課程或實作認定等條件之一，始符合申請資格。 勞動部進一步表示，為兼顧保障國人就業及留用優秀人才，雇主聘僱外國人從事中階技術工作，仍須踐行國內求才招募程序，招募人數不足者，始得就不足人數向勞動部申請聘僱許可。至於管理部分，雇主聘僱中階技術外國人之健康檢查、入國或接續通報、生活管理、地方政府訪查、解約驗證及轉換雇主等規定，原則均與移工現行規定相同，以保障中階技術外國人權益。 雇主向勞動部申請聘僱外國人從事中階技術工作許可前，應先取得外國人相關技術條件證明，併同雇主國內求才證明、申請書表、地方政府開立之無違反勞動法令證明等文件，透過「外國人申請案件網路線上申辦系統」( https://fwapply.wda.gov.tw )網路申辦。另相關法規、申請書表及QA，可至勞動部勞動力發展署「留用外國中階技術工作人力計畫資訊專頁」查詢 ，或撥打1955、02-8995-6000專線詢問。