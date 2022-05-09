在韓國有著國民妖精稱號的知名女藝人「李孝利」，出道多年拿下各大演藝獎項，她的高人氣被稱「孝利效應」， 雖已結婚十年多，但只要一回歸螢光幕前，依然能成為大家的焦點，過去與老公李尚順的婚姻，被抨擊為「美女與野獸」，一度不被大家看好，但夫妻倆的生活，卻真實的活出愛情的模樣，而李孝利也知足表示「撿到寶」!

夫妻當時結婚雖不被看好，李孝利卻還是選擇嫁給能帶給她幸福的男人。(圖/翻攝自NAVER)

李孝利當時結婚只花了台幣2700元買了婚紗，雖然看似草率完婚，但卻是她拋開過去嫁給幸福的象徵，曾在節目透漏「我的家裡堆滿了金子，但是沒有大米」，指出因出道前因成長背景比較窮困，以至於後來藉由金錢、物質來滿足自己內心的孤獨，並認為當時沒有人真的關心我。不過在一次流浪動物的公益活動認識了李尚順，雖然當時先生話不多，但相處起來有趣又舒適，讓天后李孝利主動告白並另外說道：「因為想和哥哥說話才結婚的」。

李孝利婚後與老公居住深山莊園，婚姻生活美滿。(圖/翻攝自instagram「hyorine_official」)

2017年《孝利家民宿》成為韓國JTBC開台以來最高收視紀錄，雖然節目目的是想傳達李孝利婚後隱居森林莊園的民宿生活，以及與素人房客的互動實境故事，但卻意外閃瞎一群單身狗，夫妻間無話不談，養著3隻貓、5隻狗，恬靜美好的日子，讓粉絲看完直呼「也想結婚了！」當你越渴望找東西去填滿你內心的空洞，反而會與幸福擦身而過，希望把握每一刻當下，或許愈簡單的舒適溫暖，才是能滿足你內心所缺失的幸福感。