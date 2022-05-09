立法院內政委員會今（9日）審理「原住民身分法第5條、第7條及第9條條文修正草案」案，原住民若被漢人收養後從養父母姓，就不再具有原住民身分，朝野立委都傾向修法改善原住民認祖歸宗的問題。原民會副主委鍾興華表示，會從客觀、自主決定原住民身分認定進行修正。

依據現行的《原住民身分法》規定，原住民與非原住民之婚生子女，會因父母姓氏影響原住民身分，原住民被收養後隨養父母的姓氏，同樣喪失原住民身分。憲法法庭日前宣判，《原住民身分法》第4條第2項規定違憲，2年內相關機關須完成修正。

民進黨立委王美惠表示，原住民身分認同問題，以往原住民約20萬人，如今超過50萬人，就是因為原住民身分放寬、認同問題，無論是父親、母親是原住民，血統是無法抹滅的，原住民給漢族作為養子女，若父母親沒有原住民血統，隨著養父母的姓就沒有原住民身分，但他本身還是原住民血統，被領養後卻不能具有原住民身分。

民進黨立委莊瑞雄表示，以姓氏綁身分的作法非常離譜，重點應放在原住民族自治，他以美國為例，印第安人的身分也不是當權政府說了算，更何況透過姓氏判定。

國民黨立委鄭天財表示，司法院釋字第28號解釋，養子女雖然被收養，但天然血親一直都存在，盼《原住民身分法》第5條修正得更完善；他也提出修正動議第7條不修正，第5條應該要修正，認同原住民的血親。

鍾興華表示，依這次憲法釋憲的精神去修正，不應以姓氏做為判定基礎，應該以民族客觀的方式，自主決定，會朝這方向修正。