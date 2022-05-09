晶圓代工廠世界(5347)法說會對2022年第二季營運釋出樂觀前景，展望遠優於市場預期。不過，多家外資出具最新報告，對世界先進營運後市看法仍分歧，均維持既有評等不變，目標價區間則自110～190元調整為115～155元。

世界先進股價4月底下探96.1元的近1年半低點後跌，一度回升至108.5元。然而，績優營運展望不敵市場疑慮及大盤疲弱拖累，今（9）日開低2.79％後在賣壓出籠下一路走跌，終場重挫7.44％、收於最低點99.5元，再度失守百元關。

世界先進預期，第二季營收將季增達12.7～15.6％、連10季改寫新高，毛利率將續升至48.5～50.5％、營益率續升至37～39％，出貨量可望季增約7％、達26.3萬片8吋晶圓。公司表示，目前客戶需求維持強勁、訂單能見度未見變化，預估至第三季均能維持高稼動率。

美系外資指出，世界先進第二季營收季增率中值達14％，遠高於市場預期的4％，儘管折舊負擔加重，毛利率展望中值亦季增1.1個百分點。儘管近期市場宏觀不確定性削弱消費性產品需求，但世界先進仍認為其他應用的強勁需求成長可抵消相關需求疲軟。

鑒於需求可望持續及良好的毛利率概況，美系外資將世界先進今明2年獲利調升3％、5％，每股盈餘估達約11.5元、13.4元，維持「買進」評等，但考量宏觀經濟問題可能導致的產業下修風險，對此將目標價自190元調降至155元。

亞系外資鑒於營收及毛利率展望優於預期，將世界先進今年獲利預期調升達78％、每股盈餘估達11.2元，但認為獲利成長將在明年趨於平穩，當更多成熟製程產能開出時，稼動率可能下降、限制股價漲幅，維持「優於大盤」評等，但目標價自126元調降至120元。

日系外資則保守看待，指出過去幾周驅動IC需求大減，但電源管理IC（PMIC）需求強勁，足以使世界先進第三季稼動率維持高檔。然而，由於供應鏈的真正挑戰來自5、6月，後續須關注PMIC需求是否也會在第二季末或第三季減少。

此外，日系外資認為世界先進積極的擴張計畫和飆升的折舊費用，可能導致未來毛利率下降。由於目前目標本益比已接近歷史中高區間，故維持「中立」評等、目標價136元不變，在晶圓代工族群中仍最看好台積電。

歐系外資雖鑒於強勁的第二季營運展望，將世界先進今明2年獲利預期分別調升7％、4％，每股盈餘估達9.85元、8.07元，並將目標價自110元調升至115元，但維持「持有」評等，主要認為成熟製程需求可能在第二季觸頂，不確定性增加將使平均售價自下半年起下滑。