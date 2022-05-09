上週外資全面自亞股撤出，除了台灣與南韓股市持續失血，且台股依舊為亞股遭外資提款最狠的市場，資金淨流出7.31億美元，南韓則失血4.55億美元外，原本較為抗震的東協市場也全數遭賣超，而南亞印度股市同期遭外資賣超4.05億美元。

今年迄今亞股中的苦主為台股，外資提款金額高達271.34億美元，創單年度歷史新高紀錄，其次是印度失血177.49億美元，第三為南韓股市同期失血119.16億美元。

在資金撤離的壓力下，保德信表示，亞股上週除了菲律賓股市力守正報酬0.43%外，其他市場週線全數收黑，且今年來原本較為抗跌的東協股市，上週表現普遍較東北亞市場失色，印度下挫-3.9%，是亞股中墊底的市場，其次包括越南、泰國、馬來西亞也全數跌逾2%以上，中國股市上週僅兩個交易日，但累計跌幅達2.67%，相較之下，台股上週下跌1.11%相對抗跌，南韓股市同期跌幅1.88%也較東協市場耐震。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，雖然聯準會主席鮑爾強調不至於有激進的升息走勢，然市場仍憂心貨幣緊縮力道增強，美國十年期債殖利率已來到3%之上，甚至將挑戰2018年10月高點3.25%，恐慌情緒再度引燃市場大跌，導致S&P500指數上週回落至去年4月低點，整數關卡4000點將成為近期下方支撐，指數若能反彈站回季線甚至年線，將能翻轉今年以來弱勢格局。

葉家榮認為，本週最重要的就是美國公布4月CPI，而今年股市賣壓的主因為貨幣政策緊縮預期與對經濟前景的不確定性，從基本面、政策面及評價面來看，如果物價將如預期在未來一季走緩，待時間消化利空下，資金可望回流風險性資產。