台東縣警察局成功分局客製化口罩，特地邀請正妹女警于佳玉（左）及帥哥警員吳昌翰（右）代言。（成功警分局提供／莊哲權台東傳真）

疫情持續擴大，戴口罩成了民眾生活的日常，台東縣警察局成功分局客製化口罩，以大海為基調，並融入當地「鏢旗魚」文化，並由新豐派出所正妹女警于佳玉代言，雖然戴著口罩，但是美麗藏不住，來自高雄的她說，戴上這款口罩讓她有歸屬感，自己就是成功警分局的一份子。

台東縣警察局成功分局與台東縣警察之友會成功警友辦事處特別訂製1萬份客製化口罩，並邀請新豐派出所吳昌翰、于佳玉兩位師哥、美女警員擔任代言人。

其中，于佳玉雖然戴著口罩，但是1雙電眼還是很迷人，成功分局許多宣導海報，都看得到她的美麗身影，她說，戴上客製口罩後就是成功警分局的1份子，覺得很有歸屬感。

笑聲很爽朗的于佳玉說，一直就對犯罪防治很有興趣，元智大學畢業後通過警察特考，分發到台東縣成功鎮新豐派出所，剛到職沒多久，就遇上1名精神病患，不但被拉扯、壓制在地上，還把她身上密錄器扯斷，幸好同事支援，有驚無險。

她說，4月中旬成功鎮疫情大爆發，一下子出現許多確診個案，有時會碰到居隔者情緒不穩，只能耐心傾聽，幫他解決問題；也曾協助受困沙灘的車輛，在大太陽下幫忙推車，卻被網友酸「警察很閒」，讓她很無奈，但是從警兩年多，她不後悔。

成功分局長郭譯隆表示，這批客製口罩以大海藍色系為基底，又融入當地漁民與凶猛海浪搏鬥的「鏢旗魚」文化，象徵警察守護治安、打擊犯罪的無畏精神，最後也以燈塔圖案象徵該分局在鎮內地勢最高處照亮轄區，指引與協助民眾解決困難。

成功警友辦事處主任林哲文指出，近來成功分局在協助衛生主管機關執行各項防疫任務同時，也能針對毒品犯罪、竊盜集團、職業賭場等滋擾治安，危害社區安寧的不法分子強力究辦，淨化轄區治安，讓鄉里均十分肯定警察在這段期間的作為，辦事處所有成員也感到與有榮焉，希望全體同仁能夠持續加油，辦事處將持續做分局強而有力的後盾。