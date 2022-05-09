知名小兒科醫師陳木榮表示，一名媽媽帶著年僅國小二年級的男童到他的診所求診，男童一進入診間就拉下口罩對他不斷咳嗽，經了解才知道，男童覺得對他人咳嗽很好玩，同班同學都被他咳過，因此遭到排擠，但媽媽認為自己兒子不是故意，卻遭到團體霸凌，令陳木榮既憤怒又無奈。

陳木榮今（9）日於個人臉書粉專指出，一名媽媽帶著國小二年級的男童到他的診所看診，豈知男童才進入診間，就拉下口罩開始大力咳嗽，正當他想對男童說話時，媽媽搶先說，兒子覺得拉下口罩對人咳嗽很好玩，尤其是看到他人害怕的樣子，覺得很有趣，因此半年多來他對全班同學都咳了一遍，漸漸地被同學排擠，「全班同學聯合起來對付我兒子，這是一種團體霸凌」。

陳木榮表示，自己看診時都是戴著N95口罩，因此男童咳嗽對他沒有殺傷力，但好玩的遊戲有很多種，「你的孩子偏偏要玩對別人咳嗽的遊戲」，話才說到一半，媽媽又搶話說，「他就只是個小孩，覺得很好玩，他不是故意的。」媽媽的回應令陳木榮憤怒，「算了，不說了」。

貼文曝光，引發家長怒火，「真的很傻眼有這種家長教育小孩」、「沒水準的家長，大人比小孩更欠教育」、「平時就應該教導孩子是非對錯，不是好玩就可以為所欲為」、「白目小孩是恐龍家長的演化」、「白目媽媽教出的白目小孩吧」、「慈母多敗兒」。