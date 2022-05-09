北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，一名男子主訴有咳嗽、流鼻水及痰多等症狀，經肺部X光後發現有肺炎情況，男子隨後說，同住家人也有相同病症，蘇一峰建議他應先做快篩檢驗，孰料，男子卻無奈地說自己買不到快篩，令蘇一峰忍不住說「這就是感染黑數，不驗就不會確診！」

蘇一峰今（9）日於個人臉書指出，一名50多歲的男子進入診間就開始咳嗽、吸鼻水，主訴痰多，他認為男子症狀和新冠肺炎相似，再加上肺部X光片也有明顯肺炎，他建議男子應該要做新冠肺炎篩檢。

男子表示，同住家人也有和他有相同症狀，蘇一峰聽完，語帶不悅地說，「你這個狀況，有很高的機率是新冠，且全家都有症狀，你的肺部X光片也是肺炎，怎麼不先做快篩檢驗？」男子下一秒無奈抱怨，「因為我買不到快篩啊！」蘇一峰直呼，這就是感染黑數，不驗就不會確診。

貼文引發網友共鳴，「真的買不到快篩劑的，突顯政府無能阿！他也非常無奈吧」、「買不到快篩不驗也不是故意的，很無奈」、「要我們打仗，又不給武器的政府」、「世界怎麼跟得上台灣」、「不是大家都有美國時間去排快篩，如果真的夠又何必排」、「政府實在是太令人失望了」。