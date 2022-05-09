全球央行加速收縮資金，促使台股今年以來暴跌1,800點，回檔修正約1成，然而資金潮水退去，不僅衝擊高價股、權值股表現，IPO行情也明顯受到衝擊，今年以來18檔新股掛牌已有過半數「破發」，僅瑞鼎（3592）、聯發國際（2756）、明係（6804）、晶呈科技（4768）、力士（4923）、千附精密（6829）六檔仍守住雙位數漲幅。

台股修正態勢未歇，IPO新股同樣遭逢資金退潮壓力，截至9日為止，今年以來新股掛牌的18家上市櫃新兵，就有10檔收盤呈現破發，甫掛牌的台灣精銳也受盤面逆風干擾，「登板」首日一度跌破發行價，終場上漲6％。

其中，仍能逆勢保住兩位數漲幅的IPO新股，包括瑞鼎、聯發國際、明係、晶呈科技、力士、千附精密等6檔，今年以來漲幅落在55.52％～12.42％之間。

若進一步統計今年開標的IPO新兵掛牌前五日漲幅表現，則以晶呈科技大漲近4成排名第一，明係、力士、寶緯也各有26.75％、20.72％、20.5％，漲幅達兩成以上，輔導券商分別為國票、兆豐、宏遠及日盛。

整體來看，今年以來新股掛牌蜜月行情普遍仍繳出亮麗成績單，惟近期受到資金大舉調整，導致IPO新兵股價表現「後繼無力」，接連面臨跌破發行價壓力。

大型券商主管分析，今年以來IPO市場扭轉近年一路墊高態勢，股價表現上演兩樣情的原因可從兩面向觀察。第一，後疫情時代全球景氣持續復甦，產業展望正向，加上當時資金充沛，掛牌新股在承銷定價的策略上相對樂觀。

但接連受到俄烏戰爭爆發、通膨持續升溫，以及Fed加速升息等大環境趨勢轉變情況下，不少資金撤出新興市場、回流美國，導致個股本益比面臨下修壓力，同步牽動IPO新股評價調整。

其次，除了資金面外，掛牌新股的產業類別也是影響資金流向的重要關鍵，尤其因通膨高漲、疫情紅利消退與陸封城衝擊等利空干擾，業績表現對股價反應更為顯著，企業成長動能不受影響，或是具抗通膨概念的個股，反倒可望成為亂世之下的資金避風港。