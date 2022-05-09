興櫃一般板台新藥股票 5/10起暫停交易 21:022022/05/09 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心9日表示，興櫃一般板台新藥公司（6838）股票自5月10日起暫停交易。 興櫃一般板公司台新藥公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告台新藥公司普通股股票自5月10日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 宏碁上季營運 三率皆下滑 興櫃股王接班梯隊 掃瞄年報超前部署 #台新藥 #興櫃 #暫停交易 #公司 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 這家公司炒股晶圓二哥下慘曝 他大膽揭1驚人內幕 05:202022/05/09 財經 台股拚守16,219低檔 留意三消息 04:102022/05/08 專題周報 裕融四度獲評公司治理評鑑排名前5％ 14:592022/05/09 財經 櫃買中心再呼籲投資人理性因應近期波動行情 17:522022/05/09 財經 櫃買中心5/11審議宏碁資訊上櫃案 16:322022/05/06 財經 櫃買中心 樂觀看國內經濟前景 04:102022/05/09 證券．權證 台中港務分公司攜手台中區漁會 致力提升商、漁船航行安全 17:442022/05/09 社會 英特磊業績 連二月雙率雙升 04:102022/05/07 證券．權證 《鋼鐵股》長榮鋼Q1每股賺0.82元 鋼構看好2年榮景(2-2) 16:392022/05/09 財經 精銳 今興櫃轉上市 04:102022/05/09 證券．權證 防疫保單爭議多 黃天牧親上火線3點說明 15:362022/05/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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