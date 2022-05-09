櫃買中心9日表示，興櫃一般板台新藥公司（6838）股票自5月10日起暫停交易。

興櫃一般板公司台新藥公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告台新藥公司普通股股票自5月10日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。