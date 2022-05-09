（台中東區吸引越來越多百貨零售商場進駐，帶動區域房價飛漲。圖／曾麗芳） 根據樂居網區域房價統計，台中房市近一年來每坪成交均價逼近30萬元，其中，東區房價以黑馬之姿、奪下台中市第三高價行政區；進一步觀察東區「台中車站生活圈」，受惠於干城「六期商業特區」磁吸許多知名產業爭相購地卡位，帶動區域房價飛漲，近一年每坪成交均價年漲幅逼近三成！根據樂居網實價登錄資料顯示，台中市住宅產品近一年每坪成交均價為29.49萬元，其中，西屯、南屯、北屯、東區每坪均價站上3字頭，超越台中市全市均價，成為高房價行政區。而包辦高房價前二名的西屯區、南屯區，區域內有七期、八期等重劃區，向是台中市傳統豪宅聚落；最讓人訝異的是，東區以均價32.52萬元、拿下全市高房價區域的第三名。分析區域行情，鄰近台中火車站的東區，是唯一入榜「一年成交均價」及「均價一年漲幅」前五名的行政區；若以成交均價近一年的漲幅來看，東區以年漲幅28.03％，成為台中房價漲幅第二高的行政區；而冠軍則由南區以漲幅30％拿下。台中房仲分析，東區、南區原本是台中舊城區，近幾年搭上台中大車站計畫的推動，尤其是東區干城「六期商業特區」近年來招標成果亮眼，進駐業者包括秀泰商場、全聯、福容開發、煙波飯店、南山人壽等，東區不僅有區域客撐盤，同時吸引了外地客及有商業剛需的商務客層，房價應聲上漲。東區近一年來每坪成交均價來到35.52萬元，年漲幅近三成，吸引越來越多建商搶進推案。尤其是位於台中車站生活圈內的新建案不少，包括豐邑機構「浩瀚湖濱城」、名軒開發「台中新站」，春虹機構「京綻ONE」、安美建設「安美城心」等。其中，「台中新站」採先建後售，預計今年下半年完工，全案規劃196戶住家+10戶店面，產品規劃23～36坪二至三房，頗受首購族的青睞。