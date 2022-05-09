斯里蘭卡陷入前所未有經濟危機，數月來全國各地反政府示威抗議不斷，總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）9日宣布辭職。此前，他的支持者才和反政府示威人士在首都可倫坡爆發嚴重衝突，造成2人死亡、150人受傷。

路透社報導，總理辦公室稍早發表聲明，馬興達已向胞弟總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）遞交辭呈。辭職信提到：「解決當前危機的最好辦法，就是組織臨時聯合政府。因此我提出辭職，以便依據憲法採取下一步行動。」

馬興達並在推特發文：「我已向總統提出辭去總理一職，立即生效。」目前尚不清楚戈塔巴耶是否會接受辭呈，但《紐約時報》稱，有消息指是戈塔巴耶要求兄長辭職以平息國內動亂。

在馬興達．拉賈帕克薩宣布辭職前，反政府示抗議人士與拉賈帕克薩家族支持者正爆發嚴重衝突。路透社指，抗議者原在總理官邸外集會，後遊行至總統府外一處抗議據點。目擊者告訴路透社，警方已提前部署，但並未阻止抗議者行進，反而是政府支持者手持鐵棍欲阻撓抗議隊伍，衝突一觸擊發。

戈塔巴耶推文譴責暴力行動，無論政治傾向如何，「暴力無法解決當前問題。」諷刺的是，在1983年至2009年的斯里蘭卡內戰中，時任國防官員的戈塔巴耶被控違反人道主義，儘管他仍在2019年被選為總統。

《印度時報》報導，戈塔巴耶已宣布國家進入緊急狀態，警方並開始實施宵禁，示威民眾仍不斷走上街頭。

斯里蘭卡財政部長薩布里（Ali Sabry）上周表示，受到疫情、油價上漲和減稅的重創下，斯里蘭卡可用的外匯儲金只剩5000 萬美元（約新台幣14.9億元），政府已向國際貨幣基金組織（IMF）尋求救助。