【愛傳媒李利國專欄】日前在HBO看〈給茱麗葉的信（Letters to Juliet）〉影片，頗有感觸！

這部影片的背景是位於義大利北部有「愛之都」美稱的維洛納，這是羅密歐與茱麗葉的故鄉，至今也仍保有傳說中的茱麗葉故居，每年吸引數百萬遊客前來朝聖這由莎士比亞經典名作《羅密歐與茱麗葉》所描繪的永恆之愛的象徵。

在這棟故居中，可看到羅密歐與茱麗葉半夜私會的陽台，前院的石牆則貼滿來自世界各地的失意者所貼上的陳述失戀和相思之苦的信件。當地有一個「茱麗葉俱樂部」成立於1930年，成員是自稱為「茱麗葉祕書」的志工與翻譯員，數十年如一日地以茱麗葉的名義回覆各種語言的信件，為飽受情傷人士指點愛情迷津，期以滋潤每一顆渴望被愛的心靈。

影片的劇情，就是亞曼達賽芙莉（Amanda Seyfried）飾演一位與未婚夫維特（由蓋爾賈西亞伯納Gael Garcia Bernal飾演）到義大利度假的蘇菲，因維特一直忙著為自己餐廳尋找完美食材而冷落蘇菲，蘇菲某日隻身前往維洛納的茱麗葉故居探訪並加入「茱麗葉的秘書」行列擔任志工。

她之後意外發現有一封50年前署名克蕾兒的少女寫給茱麗葉的信，這位英國15歲的克蕾兒來義大利學畫時，與當地一位義大利青年羅倫佐（由法蘭諾奈羅Franco Nero飾演）私定終身，卻因父母反對而未能締結良緣。

蘇菲深受這封信打動，便以茱麗葉的名義回覆了這封50年前的信，而已喪夫但當上祖母的克蕾兒，竟深受這一回信的感動與鼓勵，決定飛來義大利尋找舊情人。蘇菲在陪伴克蕾兒尋五十年前失之交臂的真愛的過程中，也發現自己必須勇敢去追逐生命中對愛有真正感應的對象。

我的感慨是：或許在心底深處，我們都有一個刻骨銘心無法忘掉的對象，但這是否即為真愛？我認為，真愛確實動人心弦，追逐真愛也永遠不嫌太遲，但人生如何可能重來並讓遺憾得到彌補？

所以，何必期待回到過去，何必想改變人生昔日經歷，真正重要的應是如何把握與創造無憾的當下！

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

照片來源：作者提供。

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