蔡小虎將參與「真愛秀・藍寶石大歌廳」演出。（高雄流行音樂中心提供）

高雄流行音樂中心舉辦「真愛秀・藍寶石大歌廳」，以再造高雄歌廳文化娛樂奇蹟為出發，4月30日起一連2天在高流海音館舉辦「真愛秀・藍寶石大歌廳」，2天卡司共計12組歌手

，首日由林慧萍、黃妃、龍千玉、蔡小虎、王彩樺、曾心梅、邵大倫、張秀卿率先登場，第2天則由陳美鳳、洪榮宏、李翊君、龍千玉、蔡小虎、荒山亮、邵大倫、張秀卿擔綱。

特別的是，蔡小虎此次將與龍千玉合體演出，相識超過30年的2人，曾被媒體報導半夜親密出遊吃冰，甚至公開摟腰，被問到是否有過愛的火花？龍千玉笑回：「這個緋聞一定要來澄清說明一下，當天活動結束後，小虎哥提議去西門町吃冰，我就答應了，不知小虎哥為何會攬自己的腰。」澄清2人是兄妹情，但不是戀人關係。

這對「秀場CP」睽違五年再度攜手同台，龍千玉興奮表示：「每次和小虎哥同台合唱情歌，歌迷都會瞎起哄的要把我們送作堆，尤其是每次合唱曲有設計POSE，就是小虎哥很豪氣的把我攬在他懷裡，台下粉絲就會非常開心，會開始鼓譟，現場會呈現把我們送入洞房的歡樂氣氛。」表示歌迷會有這種期待應該是入戲太深，「被我們2個合唱情歌的氛圍感染，讓大家很有共鳴，我們2人的身材、年紀、顏值也很速配，也因為這樣的關係常被朋友湊對」。

蔡小虎也說：「我和龍千玉的合唱總是讓歌迷難忘，我想之觀眾應該是感受我們在舞台上互動真誠，不虛偽做作再度同台很期待。」表示為了此次演出已啟動養嗓計畫，勤喝自己煮的魚腥草及蜂蜜，讓嗓子保持最佳狀態。「真愛秀・藍寶石大歌廳」門票於ibon售票系統開賣。