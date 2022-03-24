龍千玉日前錄製劉家榮、楊繡惠主持的《台灣新刻盤》。（大立電視提供）

龍千玉日前錄製好友劉家榮、楊繡惠主持的大立電視台全新歌唱節目《台灣新刻盤》，她演唱一系列金曲，其中〈命運青紅燈〉讓龍千玉憶起青春的第一次震撼初體驗，當年她僅14歲就到舞廳當駐唱歌手，因樂隊老師誤會、演奏出高了5個音的調子，「年少的我在舞台上，只能硬撐演唱，嘶聲力吼的歌聲，讓原本浪漫的氣氛瞬間變調，舞客們以為現場發生命案，掀起一陣驚慌，就這樣的初登台即被辭退，讓青春的我對歌唱好心碎」。

龍千玉表示自己從小愛唱歌，14歲就在基隆的舞廳當駐唱歌手，第一次登台選唱探戈舞曲〈命運青紅燈〉，「當時我原本演唱的是G調，但樂隊老師聽成是C調，整整高出了五個音階，年輕的我不加思索的硬撐演唱，但該曲的最高音就在第一句歌詞，因此當樂隊伴奏響起，我就卯足全力高分貝的嘶聲尖叫演唱」，讓原本浪漫的氣氛，瞬間變調，舞廳的燈立即全亮，舞客們都驚嚇得以為發生了命案，看到大家一臉驚慌失措，台上的龍千玉超尷尬，好在一旁的同事歌手趕緊接續演唱，化解混亂的場面，「但當天經理就告知我不用再來了，就這樣的初登台即被辭退的初體驗，人生的第一份工作讓我很受傷心碎」！

提到與楊繡惠的好交情，龍千玉回想過往經常跟阿西爸演出，「有次到桃園作秀，他還介紹我買了一間透天厝呢，讓我受益良多」，感恩阿西爸的照顧，她也因此跟楊繡惠成為好友，而楊繡惠則感恩龍千玉提攜後進，「在我新人的時候就很照顧我，龍姐做活動時，還大力的幫忙推薦，如果需要主持人就找楊繡惠，這些點滴讓我感恩在心頭，前陣子我買新房，龍姐也很關心，多年來始終如一，有著溫暖而沒有距離感」。

龍千玉近來斜槓人生跨足保養品事業，並開始直播與粉絲互動，提到直播，楊繡惠建議龍千玉「做自己」，不用隨波逐流，迎合大家去說大家喜歡的話，而應該逆向思考，自己想說的話，不用管潮流，這就是自我的特色！楊繡惠也分享自己碰到酸民時，會直言告知「你可能走錯房間了，一路好走，祝順風」，龍千玉笑喊自己說話無法犀利，更沒有驚人之語，但為了讓自己改變，最近都在努力學習說笑話，「平日大家傳的長輩圖與抖音等等，我都會仔細的觀看，發現有趣的，我都會放進自己的笑話資料庫，常聽到好友說這些圖很無趣，但我卻發現這些資料都是點子耶」。