華語天后李玟（CoCo）日前登上央視春晚，不過她頂著高馬尾辮子頭的髮型卻被指撞臉女星楊繡惠，引發外界熱議，而李玟日前則大方曬素顏，無懼皺紋見客，她還霸氣表示從不自認是美女，而楊繡惠隨後也轉貼，並暖心喊話：「老天最公平 大家都會老 不要被老擊敗」。

47歲李玟在春晚身穿紅色毛衣、頂著高馬尾辮子頭，演唱經典歌曲《滴答滴Di Da Di》，某些角度和神似57歲女星楊繡惠，不只網友覺得像，連楊繡惠看了也嚇一跳。而親民的李玟近日則在網上方曬素顏，雖然下半臉和下巴有明顯皺紋，不過李玟仍高EQ說：「我從來都沒有覺得自己是美女。我只是想做自己， 要愛我的人是愛我的人品跟才華，一個人的外表不會永久的。希望喜歡我的人是因為我的個性跟才華」，態度相當坦然。

47歲華語天后李玟。（圖／本報系資料照片）

李玟高EQ回應網質疑，掀起各界報導，楊繡惠看到後也轉貼，並暖心喊話：「老天最公平 大家都會老 不要被老擊敗」，認為唯有調整心態，才是真正贏家，楊繡惠隔空送暖李玟，網友也紛紛留言：「不要被老擊敗，說得好」、「稱讚自己的偶像～千萬不要傷害到別人」、「兩位都是美女」。