中租青年展望基金會宣布推出「2022年履歷診療室－求職Follow Me」活動，搭配大專院校上下學期時間，分別在5、11月由業界第一線人資角度，提供青年學子免費履歷健檢，協助改善履歷、開啟職涯之門。

中租基金會成立於2004年，由中租企業辜仲立總裁號召旗下中租-KY(5871)與中實控股等共同參與，以適性發展為理念，鼓勵探索興趣、發掘個人優勢，並協助青年掌握職涯、提供就業市場資訊，以創造個人與企業雙贏。

此次活動對象為在學主修財經商管或資訊相關科系、大學三年級以上至研究所二年級學生，邀請人力資源專業人士檢視履歷、提供診斷，協助學生做好求職準備，即日起至13日填寫完整個資，檢附學經歷、自傳約400字及求職條件等即可報名。

中租基金會提供兒童與青少年規畫生涯路徑，舉辦各式職涯探索活動，包括2015年起舉辦「多元職業的新星」職人講堂，邀請產業名人分享職涯經驗，「後疫砌兵」職涯趨勢論壇則因應新冠疫情，引領青年舉辦保有時代趨勢戰鬥力等活動。

而中租基金會2005年起舉辦的「一日中租人」活動，今年因疫情影響改為28日於線上辦理，提供專業的融資租賃市場介紹與風險控管，實務業務銷售技巧及實戰演練，更有機會參與中租暑假實習計畫，報名日期至15日截止，意者可至中租基金會官網報名。