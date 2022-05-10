國民黨立法院黨團10日舉行「疫情惡化！百業蕭條！萬物飆漲！健保還要漲！政府乘火打劫嗎？」記者會，黨團副書記長謝衣鳳（右起）、總召曾銘宗、書記長萬美玲、立委呂玉玲出席。（姚志平攝）

衛福部5月15日調漲「健保部分負擔新制」，被國民黨立委砲轟「趁火打劫」。國民黨團書記長萬美玲質疑，衛福部非但沒有替百姓解決疫情亂象，還調漲健保部分負擔費用，加重民眾就醫門檻，難道是衛福部長陳時中想利用健保調漲的措施，來減少民眾到醫院看診的次數？

國民黨團總召曾銘宗表示，目前疫情非常嚴峻，全民忙於防疫工作，加上萬物齊漲，政府不適合在這個時間點趁火打劫，調漲健保部分負擔。強烈建議政府，原定在5月15日實施的健保部分負擔調漲，至少等這波疫情過去之後，延到明年元月1日實施，不要在此刻萬物齊漲的當下乘火打劫。

萬美玲指出，健保費部分負擔調整，完全是由衛福部主導，由陳時中拍板定案。萬美玲指出，在疫情嚴峻，醫療量能已達臨屆之際，還要調漲健保部分負擔，勢必會造成國人的憤怒與不滿，不但無法紓解醫護壓力，還有可能加重醫病衝突糾紛，增加醫院的負擔。

黨團副書記長謝衣鳳表示，國民黨團要求衛福部暫緩調漲健保部分負擔，尤其是行政院還將防疫特別條例、防疫特別預算實施期間延長1年，衛福部不能在這疫情尚未趨緩前，調漲健保部分負擔。

國民黨立委呂玉玲則呼籲，快篩缺乏，政府必須重點發放熱點縣市，如北北基桃，至少讓每一位居民都能拿到至少一盒免費的快篩試劑，分流領取，避免民眾恐慌。