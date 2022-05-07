高登環球生醫承攬政府快篩試劑採購案，遭國民黨團踢爆背後疑雲重重，不僅公司資本額僅200萬，董事長劉緯澤連欠款62萬都還不出來，卻能承接16.5億元標案，高登也火速在深夜宣布抽手。對此臉書粉專《Lin bay好油》就表示，這個案子不是什麼圖利或黑箱，單純就衛福部蠢，前交通部長林佳龍在4年前也碰過一樣的事。

《Lin bay好油》表示，快篩採購案如果走公開招標的程序，高登當然可以投標，但在資格審查就會先被刷掉，因為根本沒辦法通過履約的信用證明，但缺快篩相當急，走了不公開招標程序，因此引來這種有詐欺前科的公司，高登負責人相關的詐欺控訴，就說明了這家公司騙人騙習慣，現在還想騙政府，可惜政府只接受貨到付款，想拐拐不到，口罩可以用騙的，但快篩又是另一碼事。

《Lin bay好油》說，對於黑箱作業、圖利廠商說，真正要綁案不會那麼蠢，找個資本額200萬來綁10幾億的案子，這案就是單純衛福部遇到騙子，還把騙子的話當真，更直言這個黨早就不是第一次被騙子騙，4年前林佳龍就搞了個1100億海水煉礦的大笑話，最後證實被一人公司騙，差別在於4年前林佳龍會道歉認錯，現在民進黨則是把錯都推給國民黨。

時間回到2018年3月，時任台中市長林佳龍高調召開記者會，宣布與德商「哈利霍夫曼諮詢公司」簽署備忘錄，將在台中投資1100億元的全球首座海水採礦場，事後卻遭踢爆，該公司僅為1人公司，且在德國司法部、工商會根本沒有註冊，也未取得專利，公司負責人霍夫曼提供的註冊文件，也僅是900元台幣就能買到的申請書，對此霍夫曼稱是私人公司，所以一般網站查詢不到。

事隔一周後，林佳龍在臉書道歉，表示沒有調查霍夫曼公司背景與技術，市府資訊掌握不夠充分，應該檢討改進，嚴格審核接下來的投資公司。