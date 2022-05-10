摩根大通分析師周一出具報告指出，受中國強硬封控、俄羅斯情勢，以及各地收緊貨幣環境影響，本季新興市場的經濟增長恐將急劇放緩。

小摩貨幣、大宗商品和新興市場研究部門主管Luis Oganes和新興市場與主權債策略部門主管Jonny Goulden在報告中指出，中國堅持其清零防疫政策、俄羅斯經濟衰退和全球金融環境持續收緊，將導致本季新興市場增長大幅下滑。

而隨著美元持續走強，以及新興市場經濟增長面臨風險，新興市場貨幣也可能表現不佳。

周一紐約市場美元指數曾再創20年新高，新興市場貨幣指數則觸及2020年11月以來新低。

在新興市場本地債方面，摩根大通仍維持「減碼」評級。隨著新興市場的通膨預測上修，以及各國央行仍持續緊盯通膨，預料利率將進一步走高。

小摩分析師表示，他們對於自家EMBI（Emerging Markets Bond Index）全球多元化指數中的外債仍抱持「中性」看法，雖然新興市場主權國家極易受到利率波動影響，但由於已提前受到衝擊，以及技術面趨於明朗而得到緩解。

在新興市場企業信貸方面，摩根大通對自家的新興市場公司債指數仍給予「續抱」（Market Weight）評級，稱強勁的基本面和有利的技術面，緩解了市場環境不明和宏觀經濟的風險。