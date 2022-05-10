【旅遊經 編輯部報導】

淡蘭古道，又稱淡蘭百年山徑，其蘊含著原住民狩獵、通行繞海、移墾足跡，貿易通商等先民韌性的軌跡，是清朝時期北部「淡水廳」至東部「噶瑪蘭廳」間往來的路線，其經過今日瑞芳、雙溪、貢寮、汐止、平溪、石碇及坪林等，在當時是綿密錯縱的路徑，也是台灣北部美麗的歷史長廊。其中淡蘭古道南路素有「茶路」之稱，200多年前挑夫翻山越嶺，將茶葉送進國際的經濟之路，整理後的南路從六張犁起，至礁溪火車站，一路運動之餘，一起動動手做出石碇吉祥物可愛的襪娃淡碇鱷、品嘗特色的許家麵線以及參訪石碇老街，看看這南路古道上石碇聚落發展的人文足跡，是趟結合古道、生態、人文歷史的輕旅行。襪子老師的帶領下，每個人都完成一隻專屬於自己的襪娃──吉祥物淡碇鱷，為何會以鱷魚為主角，主要是石碇內的翡翠水庫有一座著名的鱷魚島，因此以鱷魚為標的，而「淡碇鱷」則是去年經票選結果而定，鄰近的業者於去(2021)年七八月後，就以「淡碇鱷」為吉祥物，結合業者的商業行為，給予「淡碇鱷」不同的風情！

HA SOCKS是石碇一間襪娃文創店，擅長將石碇的元素溶入作品，如石碇手工麵線、石碇護溪裡的魚兒，而此次將吉祥物淡碇鱷，以襪娃的方式呈現，成就感油然而生。完成的襪娃在古道上合照，照片更加生動有趣，回到家裡，淡碇襪娃，也成為這趟旅程的紀念品。

淡碇鱷吊飾

淡碇鱷吊飾

外按段入口是一座紅色的吊橋，吸引著旅人往此處漫步。此條古道又稱淡蘭古道石碇段，是接起楓子林與石碇這兩個南路上的重要聚落的角色。200多年前茶商往返在山林間，逐漸形成民間的「茶路」，陸路與水路的銜接，成為石碇物產輸出的關鍵，從雙溪口到石碇西街的外按古道，可體驗昔日挑夫之辛勞，全長約2.3公里，平緩好走，古道延著石碇溪而建，在潺潺水聲中，可欣賞石碇山水美景。而古道在地音樂家，常常不定期吹奏薩克斯風，為古道音樂帶來盛會之感，大家不妨碰碰運氣，看是否能遇到音樂家與溪中天然流水合奏，讓古道之行更加愜意。

淡蘭外按段入口 紅色吊橋

另一段四分子古道，地名源於先民開墾時，分為四股開墾，古道上仍保有石板橋、石砌土地公廟，及媒礦遺址等，而古道入口則位於蛇舌子10號的民宅旁，途中由瀑布集結注入的迷你水潭，是昔日挑夫的休息據所，一旁也可以見到日治時期所建的長壽橋和紀念碑。

音樂家與溪中天然流水合奏，讓古道之行更加愜意

而在四分子古道石碇端附近，有著石碇著名的許家手工麵線，體驗傳統手工麵線的製作，彷彿跳雙人舞般，你一邊，我一邊， 用力展延一條條粉白的麵線，身體力行職人的專注， 用心拉開麵條，將手作的感動一代傳給一代， 把生命力延續，學習石碇許家麵線的講究。

在四分子古道沿著茶路緩緩而上

體驗傳統手工麵線的製作 身體力行職人的專注

在古道健行後，不妨來段石碇老街巡禮，老街的發展先西再東，西街有泉州安溪人的信仰中心--集順廟，早期大菁為經濟作物，西街出現許多染坊，繼染布之後，西街又成茶葉交易的集散地，煤礦發展後，重心才逐漸轉移到東街。 東街的隨著地形特殊，在狹隘空間中發展成吊腳樓建築以及不見天街、應有盡有的石頭屋，百年豆腐店、打鐵店傳承的好手藝也是老街巡禮必訪的景點，當然裡面的阿嬤麻糬冰冰涼涼口感相當特別，更是到石碇不可錯過的甜點之一。相關新北市觀光網 OK旅遊專區可至官網查詢！

圖片：新北市觀旅局提供