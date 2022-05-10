巴拿馬長榮國際（EIS）10日下午3點召開股東臨時會，弟弟派阻擋張國華委任律師陳錦旋進場，但會議仍順利召開，並由弟弟派委任律師黃福雄發表會議結果，由張國明擔任Permanent President / Permanent Director（永久董事長／永久總經理），並將立刻到巴拿馬申請變更。惟黃福雄律師發表聲明時，陳錦旋律師在一旁強調此會議程序上違法且無效，且這六年來客觀認定事實張國華為永久董事長，巴拿馬政府也不會認可。

以下為長榮弟弟派的聲明：

邇近所謂「長榮集團家族紛爭」新閘頻繁出現於新聞媒體版面，並傳出2016年張榮發先生逝世後，本公司董事長即變更為張國華先生之新聞。

惟本公司之經營管理依公司章程規定係由 Permanent President 負責，本公司章程第7條第 11項前段並規定，Permanent President 於在任時死亡而缺位者，應由董事召開股東會選任新任 Permanent President，然本公司原 Permanent President張榮發先生於2016年1月20日逝世後，本公司董事並未召集股東會選任新任 Permanent President，自無新閘媒體所載，董事長變更為張國華先生之情事，張榮發先生逝世後，本公司董事遲遲末依公司章程選任新任 PermanentPresident，迄今已逾六年，本公司 Permanent President 無端遭變更登記為張國華先生，該等變更登記嚴重違反法令及本公司章程，當然無效，張國華先生亦當然不得以本公司 Permanent President 自居。

本公司股東張國明先生為確保本公司有效運作並符合公司章程規定，乃於2022年5月10日依公司章程第7條第11項後段規定召開股東臨時會選任新任 Permanent PresidentPermanent Director，並依據法令及公司章程於該次股東會，經持有高達本公司總股權數百分之六十之股東決議，選任張國明先生出任本公司 PermanentPresident / Permanent Director本公司唯一經股東會依章程合法選任之 Permanent President / PermanentDirector 為張國明先生，張國華先生未經本公司股東選任，不具本公司Permanent President 之身分，所為變更登記依法無效，自無權對外代表本公司發言及為一切行為，其所發布之任何聲明僅為個人意見，並不代表本公司立場。

在過去六年間，張國華先生如有任何處分本公司財產或對外為任何交易，皆未經本公司董事會或股東會同意而依法無效，張國華先生應負責回復原狀，如造成本公司損失，張國華先生亦應負賠償責任。

太公司經營狀況穩健，於新任 Permanent President / Permanent Director 張國明先生上任後，公司管理組織將益加完善，更無解散公司之研議，敬請社會大眾謹慎面對本公司相關消息。