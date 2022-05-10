八方雲集（2753）4月單月營收5.47億元，年增13.07％，1-4月累計營收21.04億元，年增11％，為單月歷史新高。

展望後市，「八方雲集」與「梁社漢排骨」營收，受疫情影響不明顯，內用減少，外帶比率增加。「梁社漢排骨」目前家數162家，年底目標200家。新品牌「芳珍蔬食」不畏疫情，持續展店，除芳珍中山復民創始店外，芳珍桃園中正店，芳珍桃德中正店陸續開幕，到年底至少展店10家。採複合店經營的美國「八方雲集」初上市朝穩定成長邁進，年底前目標3家。