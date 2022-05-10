首家以AI智慧醫療股上市的晉弘（6796），預計6月初掛牌，承銷價暫訂為46元，5/20開放公開申購共有627張。

另外，該公司也採取競價拍賣2,108張，5/12-5/16投標，競拍底價每股為38.98元。

晉弘2010年成立，從事開發創新智慧醫療器材，藉由數位醫學影像光學設計的核心技術，結合人工智慧（Artificial Intelligence, AI）醫學影像輔助診斷軟體，開發智能醫療器材並提供創新醫療解決方案，產品從手持式五官鏡起家，搭配不同的鏡頭，即可完成眼、耳、鼻、口與皮膚等五官的基本檢查，在美國遠程醫療市場擁有高達近八成的市占率。

因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情加速帶動遠距醫療發展，晉弘去年合併營收4.86億元、稅後淨利0.66億元，年成長分別為20.89％及22.22％，每股稅後盈餘2.3元；該公司今年1至4月自結營收為1.54億元，年成長24.85％，營運成長可期。

展望未來，晉弘將持續開發醫學影像產品，除預期主力產品五官鏡穩健成長，晉弘亦切入AI智能醫材服務，獨家開發「糖尿病視網膜病變診斷輔助分析軟體」，是全球唯一能二分類及五分期的糖尿病輔助診斷軟體，已於去年取得臺灣食品藥物管理署（Taiwan Food and Drug Administration, TFDA）許可，正同步取得泰國、日本許可，布局亞太市場；AI新產品「傷口照護診斷軟體」則預計今年下半年取得TFDA許可。

此外，晉弘看準微創診療拋棄式內視鏡發展趨勢，與客戶共同開發拋棄式鼻咽內視鏡，預計今年下半年取得美國食品藥品監督管理局510(k)認證，率先在深耕多年的耳鼻喉科市場推廣，力拚成為下一個營收成長動能。