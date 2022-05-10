A股自3月以來震盪下跌，近期受外圍市場影響更是波動加劇。大陸證監會副主席王建軍10日表示，目前A股市場槓桿資金規模有限、風險可控，外資保持淨流入態勢，短期波動不會改變資本市場長期向好趨勢，並將爭取政策協同以及積極引入中長期資金。此番發言也被外界認為是要穩定市場信心。

央視新聞報導，王建軍表示，政策面看，「穩增長」的效應正在加速顯現，下一步證監會將著力穩預期、穩市場主體、穩資金面、穩市場行為，持續鞏固市場平穩運行的基礎。

王建軍表示，證監會將穩步推進股票發行註冊制改革，支持符合條件的平台企業在境內或者境外上市，加快推出科創板做市商制度，拓寬基礎設施公募REITs的試點範圍，研究推出北交所指數和混合交易制度。

對於外資進出A股的情況，王建軍則表示，近期外資流動和交易情況並沒有發生根本性變化。從結構上看，2022年以來配置型、長線資金保持淨流入。這表明外資看好A股的長期投資價值，也反映了外資對中國經濟長期向好的信心。