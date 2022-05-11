大陸央視新聞11日消息，當地時間5月10日，中國裁軍大使李松率團出席在日內瓦萬國宮舉行的聯合國「負責任外太空行為準則」開放式工作組會議。李松大使闡述中國在外太空安全形勢和防止外太空軍備競賽等問題上的看法和主張，呼籲國際社會積極致力於維護共同和普遍的外太空安全。他強調指出，最為首要的「負責任外太空行為」，是超級大國承諾不稱霸外太空，不尋求「主導外太空」。

李松表示，外太空與人類安全福祉息息相關，外太空領域人類命運共同體特徵尤為突出。從歷史和現實角度看，外太空軍備競賽的根源在於，超級大國企圖稱霸外太空。這是長期懸於外太空的「達摩克利斯之劍」。

李松表示，冷戰雖已結束30年，但個別國家固守冷戰思維，謀取單方面外太空戰略優勢，給全球戰略穩定帶來嚴重消極影響，對外太空和平與安全構成持久威脅。防止外太空武器化和軍備競賽，是確保外太空和平、安寧、可持續利用的重要前提。

李松強調，「負責任外太空行為」國際討論應遵循以下四原則：

一是維護共同和普遍的外太空安全。擁有最大空間能力的國家對此負有特殊責任。任何國家都不應將本國安全建立在他國不安全的基礎之上，不在外太空搞「大國競爭」、集團政治和陣營對抗。各國應秉持構建人類命運共同體理念，樹立共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，通過合作應對外太空安全各方面威脅。

二是堅持防止外太空軍備競賽的根本目標。是否支持談判達成新的外太空軍控條約，是衡量一個國家外太空行為是否負責任的試金石。

三是平衡處理外太空安全與和平利用的關係，確保各國平等享有和平利用外太空權利，特別是關注發展中國家和新興航天國家利益；摒棄意識形態偏見、雙重標準和單邊制裁，避免濫用「安全威脅」等藉口妨礙他國和平利用外太空活動。

四是堅持多邊主義和綜合協調應對，支持聯合國在外太空國際治理中發揮主平台作用，確保外太空國際規則制定進程的廣泛參與性、公正性、全面性和包容性，避免將少數國家意志強加於人。

李松表示，中方注意到美國最近宣佈不再進行「破壞性直升式反衛星導彈試驗」。中方歡迎一切真正有利於實現防止外太空軍備競賽目標的軍控倡議，但反對任何假借軍控之名擴大單邊軍事優勢的做法。美方倡議並未提及有關武器的研發、生產、部署、使用，更未提及其他威脅或破壞衛星正常運行的活動，完全不足以解決外太空領域面臨的各方面問題。

李松表示，中國和俄羅斯共同倡導的「防止在外太空放置武器、對外太空物體使用或威脅使用武力條約」草案，為外太空安全提出了簡明有效的解決方案，其中包括解決「直升式反衛導彈試驗」問題。中方呼籲有關國家停止以各種理由阻撓外太空軍控條約談判，以負責任態度加入到談判進程。