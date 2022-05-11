新北市河濱自行車道長達210公里，部分路段受限地形環境影響寬度有限，新北市高灘處針對瓶頸路段展開拓寬，目前鎖定大漢溪左岸沐心池往鳶山堰方向、大漢溪右岸浮洲橋往上游方向，車道將從2公尺拓寬至4公尺，讓民眾享受更舒適的自行車道。

新北市自行車道可串聯基隆、台北與桃園大溪，路網完善，累計使用人次多達2700萬人次，大部分車道寬幅達4米，但有部分路段只有2米，甚至1米多，車友會車時，必須小心翼翼。

高灘處副處長林宏政表示，為優化自行車道，將展開大漢溪上游左右岸自行車道拓寬，包括大漢溪左岸沐心池往鳶山堰方向，大漢溪右岸浮洲橋往上游方向，將2米自行車道拓寬到4米，讓行車環境更優質。

林宏政也說，高灘處3年來已完成4座水岸電梯、2處休憩步道及高達73組體健設施，讓銀髮族到河濱公園伸展筋骨；另重新整修微風運河，增加多處休閒運動場地，讓青壯年在河濱公園盡情揮灑汗水。

高灘處也新增全國最大的熊猴森樂園等9座特色遊戲場，讓小孩有安全放電場所；新北河濱也有身障專用棒壘球場及2座傳統射箭場，重視多元族群需求。

林宏政說，今年預計將再完成2場共融特色遊戲場，1處寵物公園及1處機車練習場。另新莊的人文廊帶工程及五股至八里淡水河畔的水環境工程皆已開工，將營造具人文及生態特色之親水環境。

新北市長侯友宜表示，新北位於大台北中心，在防洪優先前提下，河濱公園可以滿足民眾各種休憩條件，任何建設，務必要以河川生態保護為優先，汛期期間，請做好防洪疏散相關準備，保護市民的安全。