國道1號北上126.4公里處苗栗頭屋路段，11日下午1點多，發生3部車輛事故，苗栗縣消防局目前派員前往搶救，現場傳出1人受困，警消人員持續搶救中。

消防局獲報後，派遣4輛消防車前往馳援，據現場回報，事故路段為為國道1號北上126.4公里處內線車道，有3部車追撞事故，其中1車的車門變形，導致1人受困其中，消防人員目前仍協助脫困中。