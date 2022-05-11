國1北上頭屋段3車追撞 傳1人受困搶救中 13:552022/05/11 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北上126.4公里處苗栗頭屋路段，發生3部車事故，消防人員目前搶救中。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上126.4公里處苗栗頭屋路段，11日下午1點多，發生3部車輛事故，苗栗縣消防局目前派員前往搶救，現場傳出1人受困，警消人員持續搶救中。 消防局獲報後，派遣4輛消防車前往馳援，據現場回報，事故路段為為國道1號北上126.4公里處內線車道，有3部車追撞事故，其中1車的車門變形，導致1人受困其中，消防人員目前仍協助脫困中。 疑強降雨釀打滑 國1南下三義段10分鐘內2起車禍 僅距數百公尺 台北地檢署門口爆衝突1人遭砍 北檢：從嚴從速偵辦 #國道 #中山高 #北上 #頭屋 #國道1號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中港警西碼頭中隊2人PCR確診 1人快篩陽性 20:092022/05/09 生活 貨車擦撞翻覆 國1湖口路段化學藥劑滲漏 09:332022/05/06 社會 嘉縣特定村落幽靈人口 訪查後7成遷回 04:102022/05/11 地方新聞 每35分鐘就有1人罹患大腸癌 出現6警訊要當心 15:362022/05/08 健康 國道1泰山段廂型車疑閃車撞護欄 後座妻子噴飛慘死 07:542022/05/07 社會 雲林縣＋327人確診 傳出首例死亡 15:392022/05/07 生活 南部大雨發威！國1南下麻豆段連2起車禍 8車連環撞 08:452022/05/11 社會 苗栗議員確診再添一樁 女議員張可欣傳出快篩陽性 03:062022/05/02 政治 西螺果菜市場人流多 雲林加強防疫 04:102022/05/04 地方新聞 復興航空停業卻發新聞稿否認 林明昇要賠126人逾499萬 14:452022/05/04 社會 母親節前再增6家新店 肉多多推出4人同行1人免費吸客 10:132022/05/04 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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