會展經濟是城市經濟發展的重要動能。全球頂尖壽險從業人員盛事「2022 MDRT DAY TAIWAN」首次移師南部，4/27~4/28在高雄展覽館舉辦2天活動，邀請逾80位海內外菁英講師授課，吸引超過5千位從業人員報名參與專業課程與觀光旅遊等，為高雄帶來超過上千萬的周邊商機。

高雄市經發局2013年成立會展辦公室，積極爭取大型會展活動落腳高雄，提供活動主辦單位「會展獎勵措施」、「會展活動規劃建議」、「會展特色場地勘查」、「協助爭取競標國際會議」等專業服務，「2022 MDRT DAY TAIWAN」即為高雄會展辦公室協助活動之一。

MDRT DAY TAIWAN是金融保險業界每年最重要的活動，學員均為業界頂尖人才，本屆首次移師高雄辦理不僅因空間需求，更運用高雄展覽館設備，打造線上線下同步零延遲的會展活動，加上亞灣週邊交通轉運便利，有利大量人潮移動，不論觀光或會後人潮疏散都大大加分。

高雄市經發局長廖泰翔指出，經發局除了成立會展辦公室積極爭取大型會展活動，並聯手中央打造「亞灣5G AIoT創新園區」、推動「文化科技5G計畫」，更率全台地方政府之先申請5G研發專網。

本次舉辦MDRT DAY TAIWAN活動的高雄展覽館正是重要的5G智慧會展試煉場域，期將5G導入浮空投影、Full-HD自由視角影音錄製、即時XR製播、會展動態數據擷取、AI多國語言翻譯等展演科技應用，跨產業整合創新應用服務，運用虛實整合大幅提升產業競爭力，開創5G智慧展演新商機。

高雄會展辦公室指出，會展辦公室設置24小時單一服務窗口，本次2022 MDRT DAY TAIWAN除協助場地、交通、住宿等需求外，也支援媒合專業志工，更力邀高雄好物、左手香爺爺、風行海洋、台灣滷味博物館、裕賀牛觀光工廠、鄰家好漁、welwel腰果、草澤精釀、思特の溫室、1300精品瓷器、杉林葫蘆藝術等11家在地業者進駐活動現場展示產品，盼藉由大型國際活動打響高雄會展、觀光與品牌形象。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)