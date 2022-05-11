越南最大民營集團Vingroup於11日表示，由於目前全球有太多不確定性，因此自己的車廠VinFast本來計畫IPO(股票初次公開發行)時程，很有可能會延後至2023年。

不過，越南史上首家自有品牌汽車商VinFast，還是想在2022年第4季就進行IPO。VinFast強調，IPO除了可以籌資外，也攸關產品銷售以及全球電動車的卡位計畫。

VinFast位於新加坡的控股公司，已在美國申請IPO。同時，也計畫投資40億美元，在美國蓋一座多功能的營運中心。不過，VinFast透露，因近期上海抗疫封城，生產汽車材料包括晶片，以及其它零組件都已斷炊。

據悉，VinFast的目標是希望在2026年賣出75萬輛電動車，其中的15萬輛將在美國北卡製造，其餘會在越南生產。另外，總公司Vingroup集團也正考慮向美國政府融資，以期擴大事業版圖。