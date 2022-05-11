大陸外交部發言人趙立堅11日再度向美國喊話，指貿易戰、關稅戰沒有贏家，對中美皆不利，美國政府「是時候重新考慮並儘早取消這些加徵的關稅了」。

趙立堅在今（11）日下午的例行記者會上表示，中美經貿合作的本質是互利共贏，貿易戰、關稅戰沒有贏家。美方單邊加徵關稅不利於中國，不利於美國，也不利於世界。

趙立堅引述中國駐美大使秦剛近日所提出的數據稱，貿易戰到目前為止，並沒有減少美國的貿易逆差，相反地，貿易戰讓美國公司和美國消費者增加了開支。自關稅生效以來，已經使美國公司損失超過1.7萬億美元，每年還使美國家庭開支增加1300美元。

趙立堅表示，在貿易戰啟動以來的前三年，即2018年、2019年和2020年，這三年裡美國每年對中國的出口都低於貿易戰前（2017年）的水平。這期間美國失去超過24萬個工作機會，這些數字可以充分說明貿易戰對誰都沒有好處，「美國政府是時候重新考慮並儘早取消這些加徵的關稅了」。