財政部統計處公布，111年4月全國賦稅收入初步統計，4月實徵淨額1352億元，年增加25億元或1.9%。累計1至4月實徵淨額6179億元，年增加180億元或3.0%。累計1至4月實徵淨額占累計分配預算數111.3%，占全年預算數22.7%。

4月實徵淨額與上年同月比較，以營利事業所得稅增加105億元、綜合所得稅增加44億元、使用牌照稅增加11億元較多，而證券交易稅減少92億元、貨物稅減少31億元。累計1至4月實徵淨額與上年同期比較，以營利事業所得稅增加184億元、綜合所得稅增加180億元、營業稅增加45億元較多，惟證券交易稅減少149億元、貨物稅減少108億元。

證券交易稅4月及累計1至4月上市櫃股票平均每日成交值為3200億元、3521億元(上年同期為5269億元、4331億元)，全月證交稅實徵淨額153億元，年減少92億元或37.5%，累計1至4月實徵淨額655億元，年減少149億元或18.5%。證交稅連4個月負成長，主因就是股票震盪，加上基期高，財政部統計處副處長陳玉豐表示，通膨、斷鏈、戰爭、疫情、基期高等因素，與去年比，未來數月仍會面臨下修狀況。

財政部陳玉豐表示，關稅、綜所稅、營所稅、房屋稅、契稅、總稅收，均創同期新高。

土地增值稅4月實徵淨額80億元，年減少4億元或5%，今年首次單月負成長，累計1至4月實徵淨額366億元，年增加9億元或2.6%，均受大額稅款徵起案件之影響所致。4月土地增值稅徵起件數5萬2846件，年減少4664件或8.1%；累計1至4月土地增值稅徵起件數22萬3900件，年減少2743件或1.2%。

綜合所得稅4月實徵淨額329億元，年增加44億元或15.3%，累計1至4月實徵淨額1352億元，年增加180億元或15.4%，主因薪資及盈餘分配所得扣繳稅款增加，以及房地合一課徵所得稅增加所致。房地合一稅單月增加1.2倍、前四月增1.1倍，適用新制課稅交易比較多，所以呈現成長趨勢，前四月增加比較多的縣市為台中、新北、高雄、桃園。

前4月實徵淨額占分配預算數之比率，前4月主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於100%者有贈與稅(176.2%)、營所稅(170.3%)、遺產稅(132.6%)、證交稅(122.3%)、綜所稅(117.0%)、土增稅(114.5%)、營業稅(111.9%)、牌照稅(103.4%)、關稅(100.7%)，低於100%者有菸酒稅(95.8%)、貨物稅(84.6%)。

累計1至4月中央政府賦稅收入(不含中央統籌分配稅款)實徵淨額3946億元，年增加64億元或1.6%；占分配預算數109.9%。累計1至4月地方政府賦稅收入(含中央統籌分配稅款)實徵淨額1850億元，年增加68億元或3.8%；占分配預算數112.0%。