泰銘（9927）因第一季鉛錠價格維持在相對高檔，獲利繳出高標的成績，不過，由於美國5月升息2碼之後，6月有可能再調升2到3碼，帶動美元升值，將壓抑非鐵金屬價格，由於鉛錠等非鐵金屬波動高，因此，要觀察全年的獲利表現，才會比較精準。

泰銘11日董事會通過今年第一季財報，合併營收24.25億元，淨利2.17億元，每股稅後盈餘1.29元，比去年同期的0.85元，年增51.76％。

第一季獲利可算是「高標的表現」，不過，泰銘發言人童新沅11日指出，由於鉛錠在內的原物料價格波動過大，因此，比較不適合以單季獲利來評斷全年表現，因此，要以整個年度觀察，才會比較精準。

童新沅表示，倫敦金屬交易所LME在4月10日還處於每噸2400美元左右，美國5月宣佈一次升息2碼之後，非鐵金屬同步走低，鉛錠價格也來到5月10日的2117美元，下滑逾13％。

他說，在美元走強、資金成本提高之後，市場參與者對買賣非鐵金屬的態度，就會更加謹慎、保守，目前正在觀察今年6月，美國再話升利率2到3碼之後，非鐵金屬的價格的變動。