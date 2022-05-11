台東仁愛之家群聚確診 建商董事長捐醫療防疫物資 18:232022/05/11 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鑫國泰建設董事長黃東泰，昨天捐贈防護面罩給仁愛之家。（莊哲權攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東仁愛之家養護機構發生群聚感染，累計已有143人確診，因缺乏醫療級全罩防護面罩，有員工心生恐慌，向台東縣政府民政處長鍾青柏求援，台東縣醫師公會理事長何活發獲知後居中牽線，由鑫國泰建設董事長黃東泰、董娘陳季桂展開搜購，匯集了60個醫療防護面罩。 黃東泰今天下午在鍾青柏、何活發的陪同下將防護面罩及水果送到仁愛之家。黃東泰說，希望致贈這些防疫物資，能拋磚引玉，讓更多人來關心染疫的養護機構，仁愛之家非常感謝黃董雪中送炭之善行。 台東藝術節7月起10場演出 疫情中帶來療癒 共創「慢經濟」願景 台東縣府與台東大學簽署合作備忘錄 #仁愛之家 #台東 #防疫物資 #養護機構 #防護面罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東仁愛之家用雨衣代替防護衣 慈濟急贈防疫裝備 18:082022/05/07 生活 台東順天宮百萬重修第1神轎 04:102022/05/09 地方新聞 為媽媽戴皇冠 女王媽媽在台東「蔥頭」用餐享半價 16:272022/05/08 寶島 台東加強校園防疫 室內外課程皆戴口罩、泳課泳隊暫停 12:292022/05/11 生活 疫情緊繃病患逐日爆增 各界為台東馬偕加油打氣 13:572022/05/10 寶島 台東＋357 新增兒少機構群聚 2養護機構及馬偕疫情擴大 17:302022/05/11 生活 助政府提升防疫能量 南亞科捐贈新北市5萬劑快篩試劑 15:222022/05/11 財經 遊覽車燃料稅研議減徵 04:102022/05/11 產業特刊 遭家屬質疑院內感染 台東馬偕醫院澄清已監控防擴散 05:222022/05/09 生活 面罩64億 快篩5千萬防疫預算挨轟 04:102022/05/11 生活新聞 2022 年第一季台灣各縣市充電樁解析：充電資源仍高度集中在六都，台南台東爬升快 15:482022/05/10 汽車情報-汽車新聞 寶島熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。