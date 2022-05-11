台東仁愛之家養護機構發生群聚感染，累計已有143人確診，因缺乏醫療級全罩防護面罩，有員工心生恐慌，向台東縣政府民政處長鍾青柏求援，台東縣醫師公會理事長何活發獲知後居中牽線，由鑫國泰建設董事長黃東泰、董娘陳季桂展開搜購，匯集了60個醫療防護面罩。

黃東泰今天下午在鍾青柏、何活發的陪同下將防護面罩及水果送到仁愛之家。黃東泰說，希望致贈這些防疫物資，能拋磚引玉，讓更多人來關心染疫的養護機構，仁愛之家非常感謝黃董雪中送炭之善行。