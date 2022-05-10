台東縣長饒慶鈴與台東大學校長曾耀銘，今天共同簽署合作備忘錄。（台東縣政府提供）

台東縣長饒慶鈴與台東大學校長曾耀銘，今天共同簽署合作備忘錄，雙方將在公共建設、衛生醫療、產業發展、社會福利與教育文化等面向互助合作，共同提升台東縣整體發展，落實「慢經濟」願景。

饒慶鈴表示，縣府與台東大學長久以來就有緊密的合作，3年多來以「開放、整合、創新」3個應用程式，以及「一快一慢」的施政哲學，推動台東慢經濟在各地醞釀發酵。

縣府也持續與台東大學進行合作計畫，例如辦理文化健康站長者體適能課程提升長者健康、推廣有機及友善耕作等，透過資源整合的跨界合作，發揮1加1大於2的功效。

饒慶鈴也提到，縣府和台東大學對台東未來的願景有相當高的共識，尤其東大的辦學理念以推動「綠色國際大學」為目標、「智慧、健康、永續、美學」為內涵，與縣府推動台東「慢經濟」的核心理念不謀而合，都是具體實踐永續發展目標。

透過簽署合作備忘錄，將使雙方日後的合作範圍更廣泛、合作關係也更加密切，發揮臺東「真、善、美」的品牌特質，期許讓臺東世代共享「慢經濟」價值所帶來的國際城市榮景。