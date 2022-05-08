台東牧心附設蔥頭輕飲食，在母親節邀請孩子陪媽媽吃飯，並且親手為媽媽戴上皇冠。（莊哲權攝）

台東縣私立牧心智能發展中心附設「蔥頭輕飲食」，別出心裁地在母親節邀請孩子親手為媽媽戴上皇冠，而且媽媽的餐點費用，由「蔥頭」出一半。牧心主任許惠雅表示，母親多年來的投注青春歲月，為家庭付出，很值得在這1天接受皇冠加冕，每位媽媽都值得戴上1頂皇冠！

今年剛考上台東大學的高三學生郭冠志，跟「蔥頭」約定好，要給媽媽1個小小的驚喜，8日中午用餐時間到，冠志右手推開玻璃門，左手藏在背後拿著1束康乃馨，走到媽媽張嘉玲身旁靦腆地獻上祝福，這時服務員也拿來皇冠，讓冠志為媽媽戴上，雖然男孩害羞而且完全抓不到幫媽媽戴上皇冠的角度，但不做作的感情卻是自然流露。

「陪伴就是最好的禮物」，張嘉玲說，學生零用錢有限，沒想到兒子請她吃飯，還送康乃馨，真的讓她很感動。

「即使當了媽媽，別忘了我們的母親也曾經是她們父母捧手呵護的小公主」，牧心智能發展中心主任許惠雅說，也可能我們的媽媽年幼就很辛苦不曾當過公主，然而她多年來無悔地為孩子與家庭付出，的付出與犧牲、青春歲月投注在孩子與家庭的無悔精神，更值得在母親節這天皇冠加冕，尊貴地接受眾人祝福。

許惠雅表示，「蔥頭」歡慶母親節推出親子共餐活動，從即日起到5月14日止，邀請孩子們來親手為媽媽戴上皇冠，表達對媽媽的尊敬與感謝，拍照並在臉書專頁打卡，媽媽的餐點即享5折優惠，也鼓勵孩子們多陪女王媽媽好好吃頓飯。