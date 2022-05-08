《娛樂超skr》小路（左起）、謝京穎、迷之小姐姐鍋貼。（民視提供）

民視娛樂節目《娛樂超skr》邀請《黃金歲月》演員謝京穎接受母親節「大冒險」特輯，接到指令後要Call out給媽媽坦承不曾說出口的蠢事，結果謝京穎跟媽媽自白小時候為了看《飛龍在天》，就沒有上課後輔導課，電話那頭媽媽說：「早知道不喜歡，我就不用辛苦賺錢讓你補習」，讓謝京穎難過地淚灑現場。

謝京穎表示自己是家中的老大，所以記得從小就是被呵護，每天放學都被塞滿才藝課或是英語、數學課，當時同學之間在流行討論8點檔跟偶像劇，為了跟上話題，自己一定要惡補才行，現在長大後覺得好浪費媽媽的錢，在節目《娛樂超skr》中坦言的蠢事，也讓她冷汗直流。

她表示自己的蠢事不只這一樁，媽媽以前都會煮養生茶，但讀書時期都覺得很難喝，還會偷偷倒掉撒謊「喝完了」，結果大學畢業後住在台北，發現最想念的就是養生茶的味道，只要聞到養生茶，就讓她格外安心，後來只要回南部，就會請媽媽多備幾包。目前忙拍8點檔《黃金歲月》的她，表示自己很少向家人表達愛意，這次難得在節目中公開示愛，也會等疫情平穩再回南部幫媽媽補慶祝母親節。