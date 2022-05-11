北市一名保全被查出自2016年起，以每週2次的頻率，對兩名當時就讀幼稚園的親生兒子，以手指、戰鬥陀螺的發條性侵及性騷擾。由於兩名男童經心理評估對父親感到相當厭惡，即便父親通過測謊，仍被台北地院認定性侵、騷擾兩子217次，依對未滿14歲人強制性交及猥褻共217罪，判處合併執行刑9 年。

該名保全的大兒子2019年偶然間告訴國小老師，說自己在讀幼稚園時，每隔2、3天就被父親脫褲撫摸臀部及下體，用手指及玩具戰鬥陀螺的細長發條性侵肛門，連自己小一歲的弟弟慘遭父親狼爪。後來校方緊急通報社會局對兩兄弟安置，檢方偵辦後將該保全起訴。

該保全到案後始終否認犯行，辯稱全都只是跟兒子間的打鬧，且家中同住的還有爺爺、妻子和女兒，若他真有性侵兩個兒子，豈會事隔多年才向老師透露。而同住的保全女兒則證稱，弟弟們只是跟爸爸玩打架遊戲；爺爺也說沒看過兒子用玩具發條戳孫子屁股，僅有其妻供稱，曾看過丈夫摸兒子的屁股，有時會把褲子拉下來摸，還會拉下內褲用手指彈兒子下體。

大兒子心理評估報告顯示，男童回憶事發經過時，有大量負面情緒並害怕、想要遠離父親，對父親展現強烈憤怒與厭惡，最後認定大兒子遭父親猥褻40次、性侵176次，共216次；小兒子因前後指數不一，僅認定遭猥褻一次。合議庭依41個對未滿14歲人強制猥褻，各判處3年4個月徒刑，以及176個對未滿14歲人強制性交，各處7年6個月徒刑，酌定合併執行刑為9年。