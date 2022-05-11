去年因為缺料吃了悶虧的啟碁（6285）今年首季在料況緩解下，毛利率順利從去年第四季的谷底翻揚，但談缺料，啟碁董事長謝宏波仍然忐忑，在法說會上強調，缺料問題今年仍難解套，轉折點有望在明年上半年浮現，但目前把握度只有五成。

受惠於缺料狀況出現緩解，啟碁營運回神，不單首季毛利率由去年第四季的10.18％回升到10.48％，單季EPS0.77元表現也優於去年期的EPS0.7元。

談缺料，謝宏波表示，缺料對2021年的影響很大，滿足率很低，今年首季雖略有改善，但供應還是不順，長短料問題依然仍在，受限於料到的時間不理想，常陷入「月初待料，月底加班」的窘境。

謝宏波強調，目前比較缺的物料包括PMIC（電源管理IC）、 MOSFET（金屬氧化物半導體場效電晶體）、半導體成熟製程，即包括40奈米以上的MCU（微控制器）、SOC（系統單晶片），至於日前傳出台積電擬調漲報價6％的消息，謝宏波也做出了回應，他強調，截至目前為止，尚未接到漲價訊息，第三季會不會漲，目前仍在觀察中，但因現已來到5月，推測第三季維持原價的機率很高。

至於是否會因為缺料的關係，出現客戶重複下單，影響庫存水位的情形？謝宏波認為機率不大，謝宏波強調，啟碁對客戶營業計畫有一定的了解和掌握，客戶出現重複下單的狀況應該不至於，但有可能會加一點量，比如增加一至二成，以增加需求滿足率，而這也是啟碁日後可能要面臨的挑戰。