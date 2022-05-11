聯發科(2454)今日發布最新智慧物聯網(AIoT)平台「Genio」，旗下旗艦產品Genio 1200首先登場、採用先進的台積電(2330)6奈米製程，充分滿足智慧裝置對高速AI邊緣算力和物聯網品質的需求。預計於2022年下半年度開始商用。

聯發科Genio智慧物聯網平台不但擁有超高性能及能效的晶片組，還提供開放平台軟體開發套件(SDK)，以及資源豐富的開發者平台，讓終端客戶輕鬆開發從高階到入門款的消費型、企業型、工業型的創新應用產品，並加速上市週期。

聯發科資深副總經理暨運算聯通元宇宙事業群總經理游人傑表示，聯發科已經深入AIoT產品市場，驅動許多流行品牌。聯發科技Genio智慧物聯網平台提供品牌廠商彈性、可規模化的解決方案，輔以開發者支援，滿足日益變化的市場需求，加速推動產業進入下一個創新時代。期待品牌廠商借助Genio 1200強大的AI能力、4K顯示支援和先進圖像功能，升級使用者體驗。

聯發科Genio智慧物聯網平台提供從概念、設計到製造全流程所需的硬體、軟體和開發資源。客戶可先選擇符合需求的Genio晶片，再使用聯發科技的開發者資源和開放平台SDK客製化產品設計。客戶還能透過Genio平台取得聯發科技合作夥伴的系統軟硬體資訊，也能更進一步連結其商業網路及銷售通路。聯發科Genio智慧物聯網平台一次整合客戶所需資源，可降低產品開發成本、縮短產品上市週期；此外，Genio智慧物聯網平台提供OS系統性及安全性的更新，延長產品生命週期。

聯發科Genio系列晶片提供強勁的多核性能和出色的能效，即使使用運算密集的AI應用程式，Genio系列晶片也能最佳化使用者體驗。每個Genio晶片裡面的CPU、GPU和APU(AI處理單元)高度協作，加強終端裝置的邊緣運算能力，同時支援高畫質顯示、相機等多媒體介面。另外，Genio系列晶片支持最新Wi-Fi和藍牙通訊協定，達成無接縫連網。

Genio 1200整合高性能八核CPU、五核GPU、雙核APU以及先進的多媒體引擎，使其成為智慧家電、工業物聯網應用和AI嵌入式裝置的理想選擇。Genio 1200支持最新多媒體標準和4K顯示器。Genio 1200採用先進的台積電6奈米製程，擁有出色的性能和能效表現，高度整合、強大且可擴展的平台支持多種高速介面，如PCI-Express、USB 3.1和GbE MAC，也支持聯發科Wi-Fi 6E和Sub-6 5G模組，滿足廣泛連網需求。