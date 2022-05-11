香港電台引述陸媒報導稱，BNT（大陸稱「復必泰」）新冠疫苗在大陸已完成二期臨床試驗，朝著進入中國市場再邁進一步。

報導引述美國臨床試驗數據庫（ClinicalTrials.gov）的資料，指BNT疫苗在中國的臨床試驗昨日更新研究進展，顯示二期臨床試驗在今年1月9日完成。

相關試驗旨在研究BNT疫苗在大陸健康人群中的安全性和免疫原性，有950人參與，年齡介於18至85歲，由上海復星醫藥於前年12月開展，試驗地是江蘇疾控中心。

報導引述德國藥廠BioNTech發言人指，已經向中國主管部門提交全面數據，正審閲文件和評估疫苗，結果將由當局宣布。

報導還表示，BNT疫苗在大陸二期臨床試驗的一年多時間裡，研究進度已經被大陸研發的其他mRNA疫苗追上，甚至超越。

消息一出，上海復星醫藥股價今日大漲，於港股收盤時漲幅為10.83％，收在33.25港元。復星醫藥在A股也一度漲停，漲幅達一成之多，最後收盤在45.8元人民幣，大漲9.33％。