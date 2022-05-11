產險公會（10）日召開臨時理事會，建議防疫險受理理賠申請時可不限於固有之書面診斷證明，華南產險於11日發布聲明配合執行，同意以「數位新冠病毒健康證明」替代診斷證明書，但公司仍保留事後查核的權利。

近日新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數逐日攀升，各界憂心有投保防疫險的民眾為申請理賠爭擠醫院，讓醫療量能已經滿載的醫療院所雪上加霜。為此，金管會主委黃天牧日前呼籲保險業者，應以建立長期信賴關係為出發點，在採用數位健康證明等兼顧各方需求的方式下，協助保戶處理理賠申請。產險公會也於（10）日召開臨時理事會建議所屬會員公司，在受理理賠申請時可「不限於固有之書面診斷證明」，但授權各產險公司自行決定。

華南產險（11）日表示，該公司以「保障社會大眾生命財產安全，善盡企業社會責任」為使命，一向重視保戶權益。為避免醫療量能滿載，減輕醫療院所行政作業負擔，減省醫療量能及社會成本的耗費，華南產險響應金管會和產險公會建議，同意防疫險之理賠可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為診斷證明書的替代文件，但仍保留事後查核的權利。

華南產險表示，保戶只要符合理賠條件並備齊相關文件，防疫險二年內都能申請理賠，民眾如有任何問題，可撥打華南產險免費客服專線0800-010850諮詢。