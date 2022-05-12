台灣本土疫情急遽升溫，外籍移工的引進幾乎停頓，造成大缺工，許多外籍漁工受到人力市場高薪、穩定工時等因素引誘，跑去工廠當黑工，讓船東花了大錢又等不到人，望著空船望洋興嘆。立法委員蘇震清指出，曾有船東從國外雇用外籍漁工，都還沒上船工作，一到台灣就跑掉，而按照現行規定至少要等3個月才能再聘，漁船沒有足夠船員無法出海作業，等於變相處罰船東，讓本就因疫情大受影響的生計更加雪上加霜。

台灣仲介公會針對漁船招不到工人的狀況指出，現行規定包含外籍漁工簽證核發的不便、入境風險與保險問題，希望國內防檢疫措施能隨著疫情劇變而調整對策，若能全面實施「以篩代隔」並擴及搭機與隨船入境對象，才能更貼近現實，希望漁業署能多傾聽廣大漁民的心聲，制定合時宜的規範。

資深仲介阿豪解釋說，台灣捕撈漁業目前聘僱外籍漁工的方式是雙軌並行，包含「境內聘僱」與「境外聘僱」，境內聘僱的外籍漁工主要從事近海漁撈的體力工作，適用勞基法並受基本工資的保障；境外聘僱的外籍漁工則從事遠洋漁業工作，但不論是近海或外海，外籍漁工早已成為現今台灣漁業不可或缺的勞動力。

行政院會通過「漁業及人權行動計畫」，內容包含提升外籍船員工作條件及權益等，由前農委會漁業署長張致盛報告相關計畫細節。(圖／行政院提供)

阿豪表示，疫情導致外籍移工大缺工，看護工、漁工跨轉廠工的「洗工」現象跟著暴增，加上人蛇集團猖獗，導致好不容易引進的移工不斷逃逸成為黑工，一旦移工逃逸，反而處罰雇主3個月內不得另雇，造成漁船停港等嘸人開工，變相增加船主負擔，還有偏激船東稱阿豪他們是「吸血鬼仲介」，真是裡外不是人。

漁二代阿傑說「爸爸對於這樣的困境，早已哀莫大於心死！」在漁船上討生活普遍工時長、危險性高，大部分台灣人都不願在船上工作，為了補足勞動力缺口，漁業界引進大量外籍漁工，維持勞力需求。但前陣子剛報到的3名漁工卻在一夜之間集體失蹤，依規定等了3天後通報，人早已逃逸無蹤，「最可惡的是他們還先拐騙了旅費才跑。」

「每個月損失至少幾十萬元。」阿傑說，外籍漁工落跑通常有計畫，入境前就與在台同鄉聯繫，等一入境就逃跑，或抵達漁船處再找人接應；依現行規定補充新人力至少要等3個月，船東在無法出海作業下，已聘請的漁工仍得繼續支付薪水，加上其他雜支開銷，迫於生計只好勉強出港在近海海域作業，但考量人力降低作業量，漁獲量跟著銳減，「出海賺不到工錢，不出海就等著餓死。」一語道盡目前台灣漁業面臨缺工的窘境。

疫情造成外籍移工大缺工，且移工逃逸、跨轉廠工的「洗工」現象跟著暴增，新北市新莊警分局就曾在一處屠宰場，一口氣逮獲85名逃逸外勞。(圖／警方提供)

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